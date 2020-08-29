شكرا لقرائتكم خبر عن مدير تعليم مكة يتابع ميدانيا تدريب المعلمين والان نبدء بالتفاصيل
وأبدى «الزائدي» إعجابه الشديد بما شاهده في تلك القاعات الافتراضية من إمكانات تدريبية عالية، وخبرات تعليمية وتربوية مميزة، وجهت للملتحقين بها من شاغلي الوظائف التعليمية بتعليم مكة المكرمة. وأشاد مدير تعليم مكة بالمعلمين المتدربين خلال مشاركته لهم في عدد من القاعات الافتراضية بمنصة «مدرستي»، منوها بحرصهم على دعم الرحلة التعليمية، واهتمامهم وتفاعلهم مع البرامج التدريبية المقدمة لهم عبر المنصة في ظل الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة التعليم نحو تحقيق عام دراسي مميز، حافل بالمنجزات ومحقق للطموحات. يذكر أن تعليم مكة المكرمة ممثلا بإدارة التدريب والابتعاث «بنين» قد أنجز تدريب 10.634 متدربا على منصة «مدرستي» في 30 قاعة افتراضية، وذلك خلال الفترة 6- 8/ 1/ 1442هـ.
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