شكرا لقرائتكم خبر عن خدمة 998 مواطناً بمكة «عن بعد» في أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

كشفت أمانة العاصمة المقدسة عن خدمة 998 مواطناً عن بُعد دون الحاجة إلى الزيارة الحضورية، خلال أسبوع، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين وتسهيل إجراءات الخدمات البلدية لهم. وأشارت إلى تلقي الإدارة العامة لخدمة العملاء 734 بلاغاً عن طريق مركز الاتصال الموحد 940، إضافةً إلى استقبال 96 بلاغاً عن طريق مركز العمليات الأمنية الموحد 911، في حين سجلت الإشارات اللاسلكية 433 إشارة، وذلك خلال المدة من 4-1-1442هـ إلى 8-1-1442هـ. وأوضح المدير العام لخدمة العملاء م. وائل حلواني أنَّ البلاغات في مجملها متعلقة بالنظافة العامة وصحة البيئة وتأهيل الطرق والإنارة، مشيراً إلى أن معالجتها جرت وفق الإجراءات اللازمة بحسب الخطة المعدة بذلك.

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