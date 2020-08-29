شكرا لقرائتكم خبر عن «التاءات الخمس» في «تقنية الدمام» والان نبدء بالتفاصيل

اطلع محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني د. أحمد الفهيد، على تجربة الكلية التقنية بالدمام، في استخدام أدوات الجودة في العملية التدريبية، من خلال تطبيق مفاهيم التاءات الخمس «5S» في إحدى الورش بالكلية.

وتفقد د. الفهيد المنشآت التدريبية بالمنطقة الشرقية، ومنها الكلية التقنية بالدمام، وتجوّل على بعض الأقسام العلمية والمختبرات والورش التدريبية.

وتابع التجهيزات والاحترازات للعام التدريبي الجديد التي اتخذتها الكلية، وشملت الجولة مبنى عمادة الكلية، والأقسام، والورش التدريبية.

كما اطلع على بعض مشاريع خريجي برنامج البكالوريوس بالكلية، وتم عرض المنصات الإلكترونية التي أطلقتها الكلية.

من ناحيته، أوضح عميد الكلية أحمد الثنيان، أن المنصات تُعنى بتسهيل التواصل مع المتدربين في ظل جائحة «كورونا»، بحيث يتم تنفيذ الطلبات إلكترونيًا، من دون الحاجة لزيارة المتدرب، وأن إدارة الكلية حرصت على تحويل جميع الخدمات لأن تكون إلكترونيًا.