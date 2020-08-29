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حملة صيانة وتطوير لشوارع الجبيل

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أطلقت بلدية محافظة الجبيل، يوم أمس الأول، حملة لصيانة وتطوير الشوارع وإعادة أعمال السفلتة في عدد من الأحياء السكنية.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الجبيل م. نايف الدويش، أن هذه الحملة تأتي في إطار جهود البلدية في المحافظة على شبكة الطرق وتحسينها.

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