شكرا لقرائتكم خبر عن 819 جولة رقابية تكشف 72 مخالفة.. وتعقيم 827 موقعا والان نبدء بالتفاصيل
وعملت الفرق الميدانية على تطهير 827 موقعًا، باستخدام 155563 لترًا من المعقمات والمطهرات المستخدمة، وذلك بمشاركة 480 فردًا من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، وتم رفع 7507 أطنان من النفايات، وإزالة 3742 مترًا مكعبًا من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة 9544 فردًا من الكوادر البشرية بالنظافة.
من جهته، قال المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان، إن ذلك يأتي استمرارًا لجهود الأمانة للتصدي لفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، ومتابعة تطبيق الاحترازات الوقائية ضد الفيروس، من خلال الجولات الرقابية وعمليات التعقيم والتطهير.
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