شكرا لقرائتكم خبر عن 350 بلاغا لـ«940» في 24 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

تلقى مركز البلاغات «940»، التابع لأمانة المنطقة الشرقية، يوم أمس الأول، 350 بلاغًا، و108 استفسارات، و10 تقارير، و29 طلبًا.

شملت البلاغات 22 بلاغًا متعلقًا بمخالفة إجراءات مكافحة انتشار فيروس «كورونا» المستجد، منها 4 بشأن عدم وجود معقمات، وعدم تطهير عربات التسوق، و18 بلاغًا لمخالفة الاشتراطات الصحية للعمال.

وأوضح المركز أن البلاغات شملت كذلك 20 مخالفة تتعلق بالإنارة، و112 بشأن النظافة العامة، و4 للمباني، وبلاغًا واحدًا بشأن الاستثمار، و80 بشأن الإصحاح البيئي ونواقل الأمراض، و3 تتعلق بصيانة الطرق وشبكات الخدمات العامة، إضافةً إلى 17 بشأن الحدائق، و21 متعلقة بالأسواق.