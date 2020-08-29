شكرا لقرائتكم خبر عن إتلاف أسماك فاسدة بـ«سوق الدمام» والان نبدء بالتفاصيل

أتلفت بلدية وسط الدمام 14 كيلو جرامًا من الأسماك والروبيان غير صالحة للاستخدام الآدمي؛ لعدم حفظها بطريقة صحية وآمنة، وذلك ضمن جولاتها الرقابية في السوق المركزي للحوم والدواجن والأسماك.

وضبطت الفرق الميدانية، التابعة للبلدية، شقة سكنية تستخدم كمستودع ومعمل لتعبئة وتغليف المواد الغذائية، بالمخالفة للأنظمة ولاشتراطات الحفظ والتخزين، وتم إغلاق المستودع، والعمل على اتخاذ الإجراءات النظامية.

من ناحية أخرى، أزالت البلدية مبنى آيلًا للسقوط في حي النخيل، وذلك بعد فصل جميع الخدمات عنه، والتنسيق مع المالك بضرورة إزالته؛ نظرًا لخطورته على الجيران والمارة في حال انهياره، ولما يشكّله من تلوث بصري، وتشويه للمنظر العام.