شكرا لقرائتكم خبر عن تركيب 115 حاوية نفايات «هيدروليكية» بالأحساء والان نبدء بالتفاصيل
وأشارت الأمانة إلى إطلاق المرحلة التجريبية للمشروع في العام 2015 بتركيب 15 حاوية؛ بهدف دراسة مؤشرات نجاح المبادرة والإيجابيات المنطوية عليها، وتعزيز تلك الإيجابيات، وصولًا إلى تطبيق أنظمة متطورة ومستحدثة للعناصر والوسائل التشغيلية التي تقوم عليها أعمال النظافة العامة والمحافظة على البيئة، وبعد التأكد من جدواها وإمكانية صيانة الحاويات وتخصيص جدولة تنفيذية يومية لرفع النفايات منها، تم إنجاز 3 مراحل من المشروع بتركيب 115 حاوية هيدروليكية مخفية في عدد من الطرق.
وبيّن متحدث الأمانة خالد بووشل، أن السعة الاستيعابية للحاوية الواحدة تبلغ 1100 لتر من النفايات، بما يعادل مرتين ونصف المرة للسعة الاستيعابية للحاويات التقليدية، وتمتاز الحاوية الهيدروليكية الأخرى بالتخلص من الروائح الصادرة من الحاويات، كما أنها تُسهم في المحافظة على صحة البيئة وتمنع تجمع الحشرات وأشكال التلوث المختلفة.
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