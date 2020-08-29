شكرا لقرائتكم خبر عن مربعات هندسية بمتنزهات عريعرة لـ«التباعد» والان نبدء بالتفاصيل
ويُحدِّد المربع الأخضر الفاتح المكان المناسب للجلوس والتنزه، وذلك لتحقيق التباعد الاجتماعي بأسلوب عصري ومبتكر، وذلك ضمن جهود البلدية التي تبذلها تطبيقًا للبروتوكولات الصحية التي تحُث على التباعد الاجتماعي في كافة الأماكن العامة، ومن ضمنها الحدائق والمتنزّهات والواجهات البحرية.
وأوضح رئيس بلدية عريعرة م. أحمد الغامدي، أن الهدف من هذا الإجراء يكمن في تحديد مسافة آمنة بين الأشخاص وتحقيق التباعد الاجتماعي الآمن بأسلوب مميز ومُريح، كذلك يُضفي جمالية للمكان، وهو الأمر الذي يُحتِّم علينا في الفترة القادمة وضع خطط رفيعة المستوى للحد من انتشار فيروس كورونا، وتقليل خطر الإصابة به قدر الإمكان.
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