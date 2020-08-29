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محمد بن مسعود - الدمام - قدم الزميل محمد حمد الجش المدير الإقليمي لصحيفة "الأخبار" الإلكترونية الشكر لكل من قدم واجب العزاء في والدته رحمها الله، وعلى رأسهم اللواء سعود بن بندر الدويش وعضو شرف الهلال ناصر بن سعد السديري.
كما قدم الشكر لجميع الزملاء والأصدقاء والأقارب سائلاً الله أن يجزيهم خير الجزاء، ولا يريهم أي مكروه، وأن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته.
29 أغسطس 2020 - 10 محرّم 1442 02:03 AM
قدم الزميل محمد حمد الجش المدير الإقليمي لصحيفة "الأخبار" الإلكترونية الشكر لكل من قدم واجب العزاء في والدته رحمها الله، وعلى رأسهم اللواء سعود بن بندر الدويش وعضو شرف الهلال ناصر بن سعد السديري.
كما قدم الشكر لجميع الزملاء والأصدقاء والأقارب سائلاً الله أن يجزيهم خير الجزاء، ولا يريهم أي مكروه، وأن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته.
، الزميل "الجش" يشكر المعزين في والدته ،
المصدر : الخليج 365
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