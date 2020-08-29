، محترف "الهلال" السابق يدخل تاريخ صحيفة "ليكيب" الفرنسية الشهيرة ،

محمد بن مسعود - الدمام - نشرت صحيفة "thefootballfaithful" تقريرًا عن اللاعبين القلائل الذين حصلوا على التقييم المثالي من قِبل صحيفة ليكيب الفرنسية الشهيرة في مباريات لهم.

ودخل محترف الهلال السابق كارلوس إدواردو في تاريخ الصحيفة بعدما حصل منها على تقيم 10/ 10 في مباراة له أثناء وجوده في الدوري الفرنسي قبل احترافه في الهلال في عام 2014.

وجاء التقييم المثالي للاعب عندما لعب ضد جانجامب الفرنسي، وسجل خمسة أهداف في مباراة واحدة، وهي سابقة لم تحدث في الدوري هناك منذ ثلاثة عقود وقتها.

وحضر في القائمة التي نشرتها الصحيفة لاعبين كبار، مثل ليونيل ميسي، والبرازيليَّين نيمار ولوكاس مورا، والبولندي لاعب البايرن ليفاندوفسكي، والصربي دوشان تاديتش.

يُذكر أن إدواردو رحل رسميًّا عن صفوف الهلال بعد خمسة مواسم، حقق فيها البطولات كافة التي شارك فيها مع الزعيم؛ إذ انتقل رسميًّا لصفوف شباب الأهلي الإماراتي.الهلال كارلوس إدواردو