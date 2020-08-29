شكرا لمتابعة خبر عن غموض في وفاة طفلتين توأم فور ولادتهما والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

سلط برنامج " ما لم تر " الضوء على واقعة وفاة طفلتين توأم فور ولادتهما، وما يحيطها من غموض.

وروى الأب والأم تفاصيل يوم الواقعة، إذ تم إخبارهما بولادة طفلتين توأم، وبعد ساعات أخبرتهما المستشفى بوفاتهما.

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وأشارت الأم إلى أنها صُدمت فور علمها بالخبر، لكن المفاجأة كانت عند استلام الأب للجثتين.

واستلم الأب الجثتين دون الكشف على محتوى الكفنين للتأكد من كونهما طفلتيه، وتفاجأ عند التغسيل، بأن الجثتين لطفل ذكر وأخرى أنثى، في حين أن الأم رأت طفلتيها فور ولادتها مؤكدة أنها أنجبت فتاتين.

ونفت المغسلة صحة تقرير المستشفى حول وفاة الفتاتين التوأم.