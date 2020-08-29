شكرا لمتابعة خبر عن تفاصيل اختطاف طفل رضيع عقب ولادته بالجوف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

شهدت الجوف واقعة اختطاف طفل رضيع عقب ولادته بأحد المستشفيات، وسط ذهول الأب والأم التي لم تراه إلا لبضع دقائق قبل وضعه في الحضانة.

وتفصيلا، قال مرزوق السرحاني والد الطفل " يوسف " خلال برنامج " ما لم تر " إن زوجته أُجرت عملية بعد ملاحظة ضعف نبضات القلب للجنين، وتم وضع الطفل في الحضانة.

وأوضح الأب أنه علم بأمر اختطاف الطفل بعدما سألته إدارة المستشفى عما إذا كان قد أخذ الطفل من الحضانة أم لا، ليعرف أن ابنه يوسف قد تم اختطافه .

وأشار إلى أنه تم استدعاء الشرطة، وبالتحقيق مع الممرضات، تفاجأ بإحداهن تقول أن سيدة مجهولة طلبت الحصول على الطفل لتريه لأمه، مؤكدًا أن الممرضات رفضن طلبها بشأن الطفل مرتين، قبل أن تتمكن في المرة الثالثة من خطف الطفل.