مجهولون ينقبون عن الآثار والذهب بمواقع ذكرتها الأساطير في جازان

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الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):شهدت المنطقة المحيطة بجبل المكحلات البركاني شرقي قرى المحلة والمخلاف، عمليات تنقيب عن الآثار والذهب من قبل مجهولين، على أمل تحقيق ما ذكرته الأساطير والروايات.
ويستخدم المجهولون معدات تساعدهم في التنقيب، بأجهزة غير مصرحة تُباع في المزادات الإلكترونية.
وذكرت مصادر أن بعض محال الذهب يتعاونون مع أولئك الأشخاص بشراء الذهب المستخرج بعمليات التنقيب المخالفة.
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