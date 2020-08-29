شكرا لمتابعة خبر عن "التعليم والتدريب" توجه بالخروج المبكر لمنسوبات الهيئة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى): وجهت هيئة تقويم التعليم والتدريب، بالسماح لمنسوبات الهيئة اللاتي لديهن أبناء في المرحلة الابتدائية بالخروج المبكر عند الساعة الثانية ظهرًا لمدة 7 أسابيع. وجهت هيئة تقويم التعليم والتدريب، بالسماح لمنسوبات الهيئة اللاتي لديهن أبناء في المرحلة الابتدائية بالخروج المبكر عند الساعة الثانية ظهرًا لمدة 7 أسابيع. وتبين أنها تبدأ من 11/ 1/ 1442هـ الموافق30/ 8/ 2020م، وتنتهي بنهاية دوام يوم الخميس 28/ 2/ 1442ه الموافق 15/ 10/ 2020م. وتأتي هذه اللافتة إيمانًا من الهيئة بأهمية دور الأم الفاعل في بناء وتعلم أبنائها، في ظل الظروف الراهنة، وجاء ذلك بناءا على ما أعلنته وزارة التعليم ببدء اليوم الدراسي لطلاب وطالبات المرحلة الابتدائية عند الساعة الثالثة مساء.

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