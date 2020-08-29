وزارة التجارة تشهر بالمطور العقاري 《سعد المعمر》… لهذا السبب !

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قامت وزارة التجارة بالتشهير بالمواطن سعد بن عبدالرحمن المعمر نتيجة التستر على المقيم طاهر حمدان محمد حسين حامل الجنسية المصرية بعد صدور حكم قضائي لمخالفته نظام مكافحة التستر حيث قام المواطن بالتستر على المقيم وذلك بمزاولة نشاط التطوير العقاري تحت غطاء المواطن ، حيث صدر الحكم القضائي و هو كالتالي :- 1- غرامة مالية. Advertisements 2- إغلاق المنشأة و تصفية نشاطها إلغاء ترخيصها. 3- شطب السجل التجاري للمتستر ومنعه من مزاولة النشاط. 4- استيفاء الزكاة والرسوم والضرائب.

5- إبعاد المتستر و عدم السماح له بالعودة للسعودية للعمل. 6- نشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين.





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