السودان تعلن قبول أي شهادة صادرة عن مؤسسة صحية سعودية لفحص كورونا

أعلنت سلطة الطيران المدني في السودان، بعد التنسيق مع وزارة الصحة عن قبول أي شهادة صادرة من أي مؤسسة صحية سعودية، بخصوص فحص فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، على أن تكون خلال 72 ساعة من تاريخ الرحلة.

وقال عماد الحاج مساعد المدير العام للشؤون الفنية بالطيران المدني في تصريح لوكالة أنباء السودان «سونا» إنه تم إرسال تعميم لكل شركات الطيران بقبول أي مسافر يحمل شهادة توضح خلوه من فيروس كورونا صادره من أي مؤسسة صحية سعودية ومختومة بختم تلك المؤسسة.

واتخذت هذه الخطوة بعد تعقيدات من السلطات المختصة في مطار الخرطوم تسببت في إرجاع 115 مسافرًا على طيران «ناس» من مطار الدمام اليوم، رغم حصولهم على نتائج سلبية لفحص كورونا من الجهات الصحية المعتمدة التابعة لوزارة الصحة، وذلك لاشتراطات السلطات هنا بأن يكون الفحص من مستشفيات خاصة وفق ما ورد من مدير محطة طيران ناس في الخرطوم.

ووفقًا للوكالة فقد ظل أمين عام جهاز المغتربين مكين حامد تيراب مرابطًا بمطار الخرطوم منذ الصباح الباكر، اليوم الجمعة 28 أغسطس، بعد علمه بخبر منع عدد 115 مسافرًا من السفر بحجة عدم حمل شهادات صحية صادرة من مستوصفات خاصة.

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وأفاد الأمين العام بأنه تواصل مع مدير عام الطيران المدني إبراهيم عدلان، موضحًا أن أي شهادة صحية صادرة من أي مركز صحي حكومي تابع لوزارة الصحة السعودية تعتبر شهادة معتمدة.

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