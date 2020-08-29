موارد الرياض ينفذ 30 زيارة تفتيشية على شركات تأجير المركبات والجوالات

نفذ مكتب عمل الرياض التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة مساء أمس، ثلاث حملات تفتيشية بمشاركة الهيئة العامة للنقل وأمانة منطقة الرياض متمثلة ببلدية البطحاء على شركات تأجير المركبات ومحلات الجوالات، وذلك في إطار التحقق من التزام منشآت القطاع الخاص بقرارات التوطين.

وأسفرت الحملات عن تنفيذ ما يقارب من 30 زيارة ورصد 7 مخالفات لنظام العمل وإغلاق 13 محلاً بواسطة بلدية البطحاء وطلب مراجعتهم لمكتب عمل الرياض لإكمال اللازم.

وحث فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض جميع المواطنين والمواطنات إلى التعاون مع الوزارة والإبلاغ عن المخالفات عن طريق تطبيق "معًا للرصد"، عبر الأجهزة الذكية، أو بالاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد "19911"؛ مؤكداً على أنه لن يكون هناك أي تهاون في تطبيق العقوبات وإيقاع المخالفات بحق المنشآت المخالفة لتحقيق أهداف الوزارة بتحسين بيئة العمل وزيادة الفرص الوظيفية أمام السعوديين والسعوديات.