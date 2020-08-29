ماذا يفعل مصاب كورونا في حال تطورت الأعراض؟.. «الصحة» تجيب

حالات التعافي وصلت إلى 91.8%

أوضحت وزارة الصحة عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، الإجراءات الواجب اتباعها في حال تطور حالة المصاب بفيروس كورونا المستجد. ونصحت وزارة الصحة، المصاب بفيروس كورونا الذي تطورت حالته الصحية واشتدت عليه الأعراض بالاتصال برقم 937 لمعرفة التوجيه المناسب. وأكدت وزارة الصحة عبر حسابها الرسمي أنه إذا كان الوضع الإسعافي مثل ضيق شديد في التنفس فإنه يجب الاتصال بالهلال الأحمر. وكانت وزارة الصحة أعلنت، اليوم الجمعة، تسجيل 1148 حالة تعافٍ إضافية من الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19). Advertisements ووفقًا لإحصاء وزارة الصحة، فقد بلغ إجمالي حالات التعافي 287403 حالات، وبذلك تصل نسبة التعافي من إجمالي الإصابات في المملكة إلى 91.8%. اقرأ أيضا: وزارة الصحة: 28 وفاة جديدة بكورونا.. وإجمالي التعافي 287403 حالات وزارة الصحة تجدِّد التحذير من الأدوية منتهية الصلاحية

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