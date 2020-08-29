السعودية اليوم / سمو محافظ جدة يوجّه فرقًا ميدانية من عدة جهات لمتابعة تطبيق لائحة الحدّ من التجمعات ذات الإسهام في تفشي (كوفيد 19)



جدة 10 محرم 1442 هـ الموافق 29 أغسطس 2020 م واس

‏وجّه صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة ‏فرقًا ميدانية من عدة جهات مختصة للشخوص على المواقع السياحية لمتابعة تطبيق لائحة الحدّ من التجمعات التي تسهم في تفشي

يذكر أن مختلف المواقع السياحية بمحافظة جدة تلقى مجهودات من مختلف الجهات للحفاظ على تهيئتها ونظافتها، حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين، مع ضرورة الحفاظ على لبس الكمامات، ومراعات التباعد الجسدي، وتطبيق البروتوكولات الصحية اللازمة في هذه الأماكن.

// انتهى //

00:22ت م

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جدة 10 محرم 1442 هـ الموافق 29 أغسطس 2020 م واس‏وجّه صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة ‏فرقًا ميدانية من عدة جهات مختصة للشخوص على المواقع السياحية لمتابعة تطبيق لائحة الحدّ من التجمعات التي تسهم في تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).يذكر أن مختلف المواقع السياحية بمحافظة جدة تلقى مجهودات من مختلف الجهات للحفاظ على تهيئتها ونظافتها، حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين، مع ضرورة الحفاظ على لبس الكمامات، ومراعات التباعد الجسدي، وتطبيق البروتوكولات الصحية اللازمة في هذه الأماكن.// انتهى //00:22ت م0127

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