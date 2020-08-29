السعودية اليوم / العراق يسجّل 4177 إصابة جديدة بفيروس كورونا



بغداد 09 محرم 1442 هـ الموافق 28 أغسطس 2020 م واس

سجّل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين ساعة الماضية 4177 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 74 حالة وفاة جديدة, ما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 6814 وفاة, فيما سُجّل 3865 حالة شفاء جديدة, ما رفع حالات الشفاء إلى 164874 حالة.

// انتهى //

21:57ت م

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بغداد 09 محرم 1442 هـ الموافق 28 أغسطس 2020 م واسسجّل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين ساعة الماضية 4177 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, ما رفع عدد الإصابات إلى 223612.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 74 حالة وفاة جديدة, ما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 6814 وفاة, فيما سُجّل 3865 حالة شفاء جديدة, ما رفع حالات الشفاء إلى 164874 حالة.// انتهى //21:57ت م0113

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