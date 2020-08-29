في يوم واحد فقط.. ميليشيا الحوثي تفقد 3 من قيادات الصف الأول

في يوم واحد فقط.. ميليشيا الحوثي تفقد3 من قيادات الصف الأول

الجمعة 28 أغسطس 2020

أقرت ميليشيات الحوثي بمصرع أحد قياداتها البارزة، جراء المواجهات المستمرة مع الجيش بإسناد من طيران التحالف في عدد من الجبهات.



ونعى الحوثيون الجمعة، مصرع القيادي المدعو عبدالمنعم المغربي دون أن تحدد، كالعادة، مكان مقتله لكن مصادر عسكرية أكدت أن القيادي الحوثي قُتل مع عدد من مرافقيه في المعارك الدائرة بجبهة الجوف.

وأوضحت المصادر أن المغربي أحد المقربين من عبدالملك الحوثي وكان يقود عناصر الميليشيات في جبهتي ميدي وحيران بمحافظة حجة خلال السنوات الماضية. وقد كلّفه زعيم الجماعة، مؤخراً، بالمشاركة في قيادة المعارك بجبهة الجوف حيث لقي مصرعه مع مرافقيه.

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وشيعت الجماعة الانقلابية في معقلها الرئيس بمحافظة صعدة، الجمعة، جثامين عدد من قياداتها البارزة التي لقيت مصرعها مؤخراً، وبينهم المدعو اللواء روح الله زيد علي مصلح، الذي يُعد من القيادات المقربة وأحد رفاق زعيم الحوثيين ومن جيل "الحوزات الحوثية" التي شكلها شقيقه حسين الحوثي.

وكان والد روح الله زيد علي مصلح الرجل الثاني في الجماعة بعد مؤسسها حسين بدر الحوثي، ولقي الرجلان مصرعيهما معاً في حرب التمرد الأولى بمحافظة صعدة.

كما شيعت الجماعة الجمعة، اللواء عزي صلاح مطلق المكنى "أبو صلاح" أركان حرب المنطقة العسكرية السادسة التابعة لها، وعشرات من القيادات والعناصر بحضور القيادي في الميليشيات محمد علي الحوثي.

وخسرت ميليشيات الحوثي العشرات من عناصرها وقياداتها البارزة في المعارك التي تشهدها جبهات مأرب والبيضاء والجوف ونهم خلال الأيام الماضية، وسط أنباء عن تكتمها على مصرع قيادات كبيرة أخرى.