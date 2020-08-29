، دوري الأمير "محمد بن سلمان".. "الهلال" للإعلان عن حسم اللقب رسمياً و"النصر" لمواصلة الأمل ،

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تنطلق مساء اليوم السبت مباريات الجولة 28 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بأربع مواجهات، إذ قد تكون مباريات الجولة موعداً لحسم اللقب للهلال والإعلان عن هبوط الفيحاء.
العدالة - الرائد
سيكون العدالة أحد الهابطين للدرجة الأولى حال هزيمته أمام الرائد حيث يحتل العدالة المركز الأخير في المسابقة برصيد 20 نقطة.
الرائد يسعى بقوة للفوز لمحاولة الدخول في المربع الذهبي حيث يحتل المركز السادس برصيد 42 نقطة، ومواصلة البحث عن خطف بطاقة المقعد الآسيوي.
ضمك - أبها
يحتل ضمك المركز الرابع عشر برصيد 28 نقطة فيما يدخل أبها المباراة وهو في المركز التاسع برصيد 34 نقطة.
يسعى ضمك للفوز ولا شيء آخر لمحاولة الابتعاد عن المراكز الملتهبة في منطقة المهددين بالهبوط.
النصر - الفيحاء
يسعى النصر للحفاظ على آماله في تحقيق اللقب على أمل تعثر الهلال صاحب المركز الأول في المباريات المتبقية.
النصر صاحب المركز الثاني متأخراً عن الهلال بست نقاط فيما يقبع الفيحاء في المركز الـ 13 برصيد 29 نقطة حيث يسعى لتحقيق أي نتيجة إيجابية للابتعاد عن المراكز الأخيرة.
الهلال - الحزم
ستكون مباراة الهلال مع الحزم عنواناً لتتويج الهلال بلقب الدوري رسمياً حال تحقيقه الفوز.
فيما يسعى الحزم لتحقيق نتيجة إيجابية للابتعاد عن مراكز الهبوط حيث يحتل المركز الـ 15 قبل الأخير برصيد 27 نقطة.دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الهلال الحزم النصر الفيحاء ضمك أبها العدالة الرائد الدوري السعودي للمحترفين
29 أغسطس 2020 - 10 محرّم 1442 12:42 AM
في افتتاح الجولة 28.. مساء اليوم السبت
تنطلق مساء اليوم السبت مباريات الجولة 28 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بأربع مواجهات، إذ قد تكون مباريات الجولة موعداً لحسم اللقب للهلال والإعلان عن هبوط الفيحاء.
العدالة - الرائد
سيكون العدالة أحد الهابطين للدرجة الأولى حال هزيمته أمام الرائد حيث يحتل العدالة المركز الأخير في المسابقة برصيد 20 نقطة.
الرائد يسعى بقوة للفوز لمحاولة الدخول في المربع الذهبي حيث يحتل المركز السادس برصيد 42 نقطة، ومواصلة البحث عن خطف بطاقة المقعد الآسيوي.
ضمك - أبها
يحتل ضمك المركز الرابع عشر برصيد 28 نقطة فيما يدخل أبها المباراة وهو في المركز التاسع برصيد 34 نقطة.
يسعى ضمك للفوز ولا شيء آخر لمحاولة الابتعاد عن المراكز الملتهبة في منطقة المهددين بالهبوط.
النصر - الفيحاء
يسعى النصر للحفاظ على آماله في تحقيق اللقب على أمل تعثر الهلال صاحب المركز الأول في المباريات المتبقية.
النصر صاحب المركز الثاني متأخراً عن الهلال بست نقاط فيما يقبع الفيحاء في المركز الـ 13 برصيد 29 نقطة حيث يسعى لتحقيق أي نتيجة إيجابية للابتعاد عن المراكز الأخيرة.
الهلال - الحزم
ستكون مباراة الهلال مع الحزم عنواناً لتتويج الهلال بلقب الدوري رسمياً حال تحقيقه الفوز.
فيما يسعى الحزم لتحقيق نتيجة إيجابية للابتعاد عن مراكز الهبوط حيث يحتل المركز الـ 15 قبل الأخير برصيد 27 نقطة.
، دوري الأمير "محمد بن سلمان".. "الهلال" للإعلان عن حسم اللقب رسمياً و"النصر" لمواصلة الأمل ،
المصدر : الخليج 365
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