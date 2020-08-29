، إنفاذًا لتوجهات القيادة.. محافظ جدة يوجِّه بجولات ميدانية للمواقع السياحية ،

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وجّه محافظ جدة، الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، فِرقًا ميدانية من جهات مختصة عدة.
يأتي هذا إنفاذًا للتوجيهات الكريمة للشخوص على المواقع السياحية لمتابعة تطبيق لائحة الحد من التجمعات التي تسهم في تفشي فيروس كورونا.فيروس كورونا الجديد
إنفاذًا لتوجهات القيادة.. محافظ جدة يوجِّه بجولات ميدانية للمواقع السياحيةعبدالله الراجحي الخليج 365 2020-08-29
وجّه محافظ جدة، الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، فِرقًا ميدانية من جهات مختصة عدة.
يأتي هذا إنفاذًا للتوجيهات الكريمة للشخوص على المواقع السياحية لمتابعة تطبيق لائحة الحد من التجمعات التي تسهم في تفشي فيروس كورونا.
29 أغسطس 2020 - 10 محرّم 1442
12:24 AM
للتأكد من تطبيق الحد من التجمعات المساهمة في تفشي فيروس كورونا
وجّه محافظ جدة، الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، فِرقًا ميدانية من جهات مختصة عدة.
يأتي هذا إنفاذًا للتوجيهات الكريمة للشخوص على المواقع السياحية لمتابعة تطبيق لائحة الحد من التجمعات التي تسهم في تفشي فيروس كورونا.
، إنفاذًا لتوجهات القيادة.. محافظ جدة يوجِّه بجولات ميدانية للمواقع السياحية ،
المصدر : الخليج 365
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