، إنفاذًا لتوجهات القيادة.. محافظ جدة يوجِّه بجولات ميدانية للمواقع السياحية ،

محمد بن مسعود - الدمام - للتأكد من تطبيق الحد من التجمعات المساهمة في تفشي فيروس كورونا

وجّه محافظ جدة، الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، فِرقًا ميدانية من جهات مختصة عدة.

يأتي هذا إنفاذًا للتوجيهات الكريمة للشخوص على المواقع السياحية لمتابعة تطبيق لائحة الحد من التجمعات التي تسهم في تفشي فيروس كورونا.فيروس كورونا الجديد