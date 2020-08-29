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أطلق مستشفى محايل العام مبادرة (فرحة) كأولى مبادراته خلال العام الهجري الجديد 1442هـ، حيث تأتي هذه المبادرة لتحسين تجربة المستفيدات في أقسام النساء والولادة بالمستشفى، وتهدف إلى إثراء تجربتهن العلاجية في القسم من خلال المشاركة ببطاقة تهنئة بتصميم ابتكاري مختلف.
وفي هذا الصدد، أوضح مدير مستشفى محايل محمد زيد أن فريق العمل بالمستشفى حرص عبر هذه المبادرة على تعزيز السلوكيات الصحية للأمهات من خلال المحتوى التوعوي الخاص بالرضاعة الطبيعية والذي تتضمنه البطاقة، ودعم برامج ومبادرات تشجيع الرضاعة الطبيعية.مستشفى محايل عسير
مستشفى محايل يطلق مبادرة "فرحة" لتشجيع الرضاعة الطبيعية وتحسين تجربة المرضىمحمد طيران الخليج 365 2020-08-29
أطلق مستشفى محايل العام مبادرة (فرحة) كأولى مبادراته خلال العام الهجري الجديد 1442هـ، حيث تأتي هذه المبادرة لتحسين تجربة المستفيدات في أقسام النساء والولادة بالمستشفى، وتهدف إلى إثراء تجربتهن العلاجية في القسم من خلال المشاركة ببطاقة تهنئة بتصميم ابتكاري مختلف.
وفي هذا الصدد، أوضح مدير مستشفى محايل محمد زيد أن فريق العمل بالمستشفى حرص عبر هذه المبادرة على تعزيز السلوكيات الصحية للأمهات من خلال المحتوى التوعوي الخاص بالرضاعة الطبيعية والذي تتضمنه البطاقة، ودعم برامج ومبادرات تشجيع الرضاعة الطبيعية.
29 أغسطس 2020 - 10 محرّم 1442
12:24 AM
29 أغسطس 2020 - 10 محرّم 1442
12:37 AM
تهدف إلى إثراء تجربتهن العلاجية في أقسام الولادة خلال بطاقة تهنئة بتصميم مبتكر
أطلق مستشفى محايل العام مبادرة (فرحة) كأولى مبادراته خلال العام الهجري الجديد 1442هـ، حيث تأتي هذه المبادرة لتحسين تجربة المستفيدات في أقسام النساء والولادة بالمستشفى، وتهدف إلى إثراء تجربتهن العلاجية في القسم من خلال المشاركة ببطاقة تهنئة بتصميم ابتكاري مختلف.
وفي هذا الصدد، أوضح مدير مستشفى محايل محمد زيد أن فريق العمل بالمستشفى حرص عبر هذه المبادرة على تعزيز السلوكيات الصحية للأمهات من خلال المحتوى التوعوي الخاص بالرضاعة الطبيعية والذي تتضمنه البطاقة، ودعم برامج ومبادرات تشجيع الرضاعة الطبيعية.
، مستشفى محايل يطلق مبادرة "فرحة" لتشجيع الرضاعة الطبيعية وتحسين تجربة المرضى ،
المصدر : الخليج 365
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