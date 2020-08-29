، "بلدية الدوادمي" تبدأ إعادة تأهيل الحدائق وتجهيزها لاستقبال الزوار ،

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بدأت بلدية الدوادمي في إعادة تأهيل عدد من الحدائق العامة في المحافظة من خلال صيانتها وصيانة شبكة الري وتزويدها بالأشجار وألعاب الأطفال.
وتفصيلاً، أوضح رئيس بلدية محافظة الدوادمي المهندس جهز بن عبدالله الحزيمي، أن البلدية تقوم بتأهيل الحديقة أمام مبنى كلية التقنية للبنات وحديقة جدارية وحدة وطن، والحديقة العامة أمام مبنى المعهد الصناعي الثانوي وكذلك الحديقة العامة أمام مركز البلدية للاحتفالات كمرحلة أولى.
وأضاف : "الأعمال تشمل صيانة شبكات الري ودورات المياه إضافة إلى المسطحات الخضراء وعملية التشجير وتزويدها وتجهيزها بألعاب الأطفال والمظلات وغيرها من وسائل الترفيه".
وتابع "تعمل البلدية على تهيئة مجموعة من الحدائق في أحياء المحافظة كمرحلة ثانية، حيث بدأت في إعادة تهيئة حديقة حي الريان ولازال العمل جارياً بها ".
وأكد الحزيمي أن البلدية كثفت من زراعة أشجار جديدة ضمن أعمال الزراعة والتحسين والتجميل لزيادة رقعة التشجير داخل المدينة بهدف تحسين جودة الهواء وكسر حرارة الأجواء.
ولفت رئيس البلدية إلى أن تلك الأعمال تأتي ضمن خطة بلدية محافظة الدوادمي وسعيها لتحسين جودة الحياة بالمدينة، وتحويل هذه المواقع إلى بيئات جاذبة يقصدها الأهالي والزوار، حيث يتواكب ذلك مع رؤية المملكة 2030 ويحقق التطلعات المنشودة.
وأشار إلى استعداد البلدية التام للتعامل والتجاوب مع جميع الشكاوى والبلاغات حول إساءة استخدام المتنزهات والساحات والحدائق العامة، مشدداً على ضرورة التواصل من خلال مركز الطوارئ الموحد (940).
وأهابت بلدية محافظة الدوادمي بالمتنزهين إلى التعاون مع جهود البلدية من أجل الحفاظ على نظافة الحدائق وصحة وسلامة بيئة المواقع، وعدم ترك أي مخلفات تسبب في تشويه المكان وتؤثر في جمالياته.
بلدية الدوادمي
"بلدية الدوادمي" تبدأ إعادة تأهيل الحدائق وتجهيزها لاستقبال الزوارفلاح الجوفان الخليج 365 2020-08-28
بدأت بلدية الدوادمي في إعادة تأهيل عدد من الحدائق العامة في المحافظة من خلال صيانتها وصيانة شبكة الري وتزويدها بالأشجار وألعاب الأطفال.
وتفصيلاً، أوضح رئيس بلدية محافظة الدوادمي المهندس جهز بن عبدالله الحزيمي، أن البلدية تقوم بتأهيل الحديقة أمام مبنى كلية التقنية للبنات وحديقة جدارية وحدة وطن، والحديقة العامة أمام مبنى المعهد الصناعي الثانوي وكذلك الحديقة العامة أمام مركز البلدية للاحتفالات كمرحلة أولى.
وأضاف : "الأعمال تشمل صيانة شبكات الري ودورات المياه إضافة إلى المسطحات الخضراء وعملية التشجير وتزويدها وتجهيزها بألعاب الأطفال والمظلات وغيرها من وسائل الترفيه".
وتابع "تعمل البلدية على تهيئة مجموعة من الحدائق في أحياء المحافظة كمرحلة ثانية، حيث بدأت في إعادة تهيئة حديقة حي الريان ولازال العمل جارياً بها ".
وأكد الحزيمي أن البلدية كثفت من زراعة أشجار جديدة ضمن أعمال الزراعة والتحسين والتجميل لزيادة رقعة التشجير داخل المدينة بهدف تحسين جودة الهواء وكسر حرارة الأجواء.
ولفت رئيس البلدية إلى أن تلك الأعمال تأتي ضمن خطة بلدية محافظة الدوادمي وسعيها لتحسين جودة الحياة بالمدينة، وتحويل هذه المواقع إلى بيئات جاذبة يقصدها الأهالي والزوار، حيث يتواكب ذلك مع رؤية المملكة 2030 ويحقق التطلعات المنشودة.
وأشار إلى استعداد البلدية التام للتعامل والتجاوب مع جميع الشكاوى والبلاغات حول إساءة استخدام المتنزهات والساحات والحدائق العامة، مشدداً على ضرورة التواصل من خلال مركز الطوارئ الموحد (940).
وأهابت بلدية محافظة الدوادمي بالمتنزهين إلى التعاون مع جهود البلدية من أجل الحفاظ على نظافة الحدائق وصحة وسلامة بيئة المواقع، وعدم ترك أي مخلفات تسبب في تشويه المكان وتؤثر في جمالياته.
28 أغسطس 2020 - 9 محرّم 1442
10:53 PM
شملت الأعمال صيانة شبكة الري وتزويدها بالأشجار وألعاب الأطفال
بدأت بلدية الدوادمي في إعادة تأهيل عدد من الحدائق العامة في المحافظة من خلال صيانتها وصيانة شبكة الري وتزويدها بالأشجار وألعاب الأطفال.
وتفصيلاً، أوضح رئيس بلدية محافظة الدوادمي المهندس جهز بن عبدالله الحزيمي، أن البلدية تقوم بتأهيل الحديقة أمام مبنى كلية التقنية للبنات وحديقة جدارية وحدة وطن، والحديقة العامة أمام مبنى المعهد الصناعي الثانوي وكذلك الحديقة العامة أمام مركز البلدية للاحتفالات كمرحلة أولى.
وأضاف : "الأعمال تشمل صيانة شبكات الري ودورات المياه إضافة إلى المسطحات الخضراء وعملية التشجير وتزويدها وتجهيزها بألعاب الأطفال والمظلات وغيرها من وسائل الترفيه".
وتابع "تعمل البلدية على تهيئة مجموعة من الحدائق في أحياء المحافظة كمرحلة ثانية، حيث بدأت في إعادة تهيئة حديقة حي الريان ولازال العمل جارياً بها ".
وأكد الحزيمي أن البلدية كثفت من زراعة أشجار جديدة ضمن أعمال الزراعة والتحسين والتجميل لزيادة رقعة التشجير داخل المدينة بهدف تحسين جودة الهواء وكسر حرارة الأجواء.
ولفت رئيس البلدية إلى أن تلك الأعمال تأتي ضمن خطة بلدية محافظة الدوادمي وسعيها لتحسين جودة الحياة بالمدينة، وتحويل هذه المواقع إلى بيئات جاذبة يقصدها الأهالي والزوار، حيث يتواكب ذلك مع رؤية المملكة 2030 ويحقق التطلعات المنشودة.
وأشار إلى استعداد البلدية التام للتعامل والتجاوب مع جميع الشكاوى والبلاغات حول إساءة استخدام المتنزهات والساحات والحدائق العامة، مشدداً على ضرورة التواصل من خلال مركز الطوارئ الموحد (940).
وأهابت بلدية محافظة الدوادمي بالمتنزهين إلى التعاون مع جهود البلدية من أجل الحفاظ على نظافة الحدائق وصحة وسلامة بيئة المواقع، وعدم ترك أي مخلفات تسبب في تشويه المكان وتؤثر في جمالياته.
، "بلدية الدوادمي" تبدأ إعادة تأهيل الحدائق وتجهيزها لاستقبال الزوار ،
المصدر : الخليج 365
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