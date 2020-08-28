شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن مستوى قياسي للسيولة في الاقتصاد السعودي عند 2.04 تريليون ريال والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 3 دقائق - 12:12 صباحًا, 29 أغسطس 2020 م
المناطق - الرياض
سجلت السيولة في الاقتصاد السعودي “عرض النقود ن3” أعلى مستوياتها على الإطلاق بنهاية الأسبوع الماضي 20 أغسطس الجاري، عند 2.04 تريليون ريال، مقابل 2.021 تريليون في نهاية الأسبوع السابق له 13 من الشهر ذاته.
ووفقا لـ”الاقتصادية”، ارتفع عرض النقود 0.93 في المائة خلال الأسبوع الماضي، مقارنة بالأسبوع السابق له، و2.74 في المائة منذ نهاية العام الماضي حينما كان 1.985 تريليون ريال.
ومنذ الأسبوع المنتهي في السابع من مايو الماضي “16 أسبوعا”، بقي عرض النقود أعلى من تريليوني ريال، محققا مستوى قياسيا بنهاية الأسبوع الماضي، فيما كان المستوى القياسي قبله 2.035 تريليون ريال، المحققة بنهاية الأسبوع المنتهي في 30 يوليو الماضي.
وتسهم زيادة المعروض النقدي وخفض أسعار الفائدة “سياسة نقدية توسعية”، في تعزيز الطلب الكلي، الذي يدعم الناتج المحلي الإجمالي والتوظيف، وهي سياسة مفيدة للحد من البطالة والانكماش الاقتصادي المتوقع أن يطول معظم دول العالم مع جائحة كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | مستوى قياسي للسيولة في الاقتصاد السعودي عند 2.04 تريليون ريال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.