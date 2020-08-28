شكرا لقرائتكم خبر عن معاقبة المخالفين.. فرق ميدانية لمتابعة الحد من التجمعات في جدة والان نبدء بالتفاصيل

وجه صاحب السمو الأمير مشعل بن ماجد، محافظ جدة فرقا ميدانية من عدة جهات مختصة للمرور على المواقع السياحية لمتابعة تطبيق لائحة الحد من التجمعات التي تسهم في تفشي مرض كورونا المستجد. فيما رصدت لجنة تطبيق لائحة الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي كورونا اليوم الجمعة، مخالفات بالمنتجعات السياحية والشاليهات والمطاعم، شملت، عدم ارتداء الكمامة، وعدم تطبيق التباعد الاجتماعي. وأشارت إلى تطبيق العقوبات بحق المخالفين، فيما ستواصل اللجنة أعمالها لرصد مخالفي الإجراءات.

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