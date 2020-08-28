شكرا لقرائتكم خبر عن انفوجراف يوضح رحلة الطالب في «منصة مدرستي» والان نبدء بالتفاصيل
أكدت وزارة التعليم، أن رحلة الطالب والطالبة في "منصة مدرستي" تبدأ بالنشيد الوطني، والدخول للفصل الافتراضي، والتفاعل مع المعلم والمعلمة من خلال أدوات وأنشطة إلكترونية.
ونشرت الوزارة عبر حسابها على "تويتر"، انفوجراف يوضح رحلة الطالب والطالبة في "منصة مدرستي" في 8 مراحل.
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