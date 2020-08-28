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2020-08-28 القبض على 4 مقيمين سرقوا كيابل نحاسية من منازل لبيعها جرى إيقافهم جميعًا واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم متابعات الخليج 365 - واس Advertisements أعلنت شرطة المنطقة الشرقية القبض على 4 مقيمين لتورطهم بسرقة كيابل نحاسية ومولدات كهربائية وقطع ألمنيوم من منازل تحت الإنشاء بحفر الباطن وبيعها. وصرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت عن القبض على (ثلاثة مقيمين من الجنسية البنغلاديشية ومقيم من الجنسية الهندية أعمارهم بالعقدين الثالث والرابع )، وذلك لتورطهم بارتكاب جرائم سرقة كيابل نحاسية ومولدات كهربائية وقطع ألمنيوم من منازل تحت الإنشاء بمحافظة حفر الباطن وبيعها ، حيث تُقدر قيمة المسروقات بـ (70,000) ريال، وجرى إيقافهم جميعاً واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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