حسام زمان يصدر توجيهًا بالخروج المبكر لمنسوبات تقويم التعليم

2020-08-28

متابعات الخليج 365 - الرياض

وجه رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب، الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، توجيهًا بالسماح لمنسوبات الهيئة اللاتي لديهن أبناء في المرحلة الابتدائية بالخروج المبكر عند الساعة الثانية ظهرًا، لمدة 7 أسابيع، تبدأ من 11/ 1/ 1442هـ الموافق 30/ 8/ 2020م، وتنتهي بنهاية دوام يوم الخميس 28/ 2/ 1442هـ الموافق 15/ 10/ 2020م.

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وجاءت هذه اللفتة إيمانًا من الهيئة بأهمية دور الأم الفاعل في بناء وتعلم أبنائها، في ظل الظروف الراهنة، وبناء على ما أعلنته وزارة التعليم ببدء اليوم الدراسي لطلاب وطالبات المرحلة الابتدائية عند الساعة الثالثة مساء.

وقدم رئيس هيئة تقويم التعليم التهنئة لطلاب التعليم العام وذويهم بمناسبة العام الدراسي الجديد، متمنيًا للجميع النجاح والتوفيق.

وكانت وزارة التعليم قد أصدرت قرارًا باعتماد التعليم عن بعد خلال السبعة أسابيع الأولى، في بداية العام الدراسي الحالي.

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