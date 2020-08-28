محمد بن مسعود - الدمام - تُقدَّر قيمة المسروقات بـ70 ألف ريال صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت - بفضل الله - عن القبض على (ثلاثة مقيمين من الجنسية البنغلاديشية ومقيم من الجنسية الهندية أعمارهم بالعقدين الثالث والرابع )، وذلك لتورطهم بارتكاب جرائم سرقة كيابل نحاسية ومولدات كهربائية وقطع ألمنيوم من منازل تحت الإنشاء بمحافظة حفر الباطن وبيعها ، حيث تُقدر قيمة المسروقات بـ (70,000) ريالاً، وجرى إيقافهم جميعاً واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة.شرطة الشرقية حفر الباطن 28 أغسطس 2020 - 9 محرّم 1442 11:13 PM تُقدَّر قيمة المسروقات بـ70 ألف ريال Advertisements شرطة الشرقية: القبض على 4 مقيمين سرقوا كيابل نحاسية ومولدات كهربائية بحفر الباطن شرطة الشرقية: القبض على 4 مقيمين سرقوا كيابل نحاسية ومولدات كهربائية بحفر الباطن صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت - بفضل الله - عن القبض على (ثلاثة مقيمين من الجنسية البنغلاديشية ومقيم من الجنسية الهندية أعمارهم بالعقدين الثالث والرابع )، وذلك لتورطهم بارتكاب جرائم سرقة كيابل نحاسية ومولدات كهربائية وقطع ألمنيوم من منازل تحت الإنشاء بمحافظة حفر الباطن وبيعها ، حيث تُقدر قيمة المسروقات بـ (70,000) ريالاً، وجرى إيقافهم جميعاً واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة. الكلمات المفتاحية ، شرطة الشرقية: القبض على 4 مقيمين سرقوا كيابل نحاسية ومولدات كهربائية بحفر الباطن ،

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