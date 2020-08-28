- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
وجَّه رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب، الدكتور حسام بن عبد الوهاب زمان، توجيهًا بالسماح لمنسوبات الهيئة اللاتي لديهن أبناء في المرحلة الابتدائية بالخروج المبكر عند الساعة الثانية ظهرًا لمدة 7 أسابيع، تبدأ من 11/ 1/ 1442هـ الموافق30/ 8/ 2020م، وتنتهي بنهاية دوام يوم الخميس 28/ 2/ 1442ه الموافق 15/ 10/ 2020م.
وجاءت هذه اللفتة إيمانًا من الهيئة بأهمية دور الأم الفاعل في بناء وتعلم أبنائها، في ظل الظروف الراهنة، وبناء على ما أعلنته وزارة التعليم ببدء اليوم الدراسي لطلاب وطالبات المرحلة الابتدائية عند الساعة الثالثة مساء.
وقدم "زمان" التهنئة لطلاب التعليم العام وذويهم بمناسبة العام الدراسي الجديد، متمنيًا للجميع النجاح والتوفيق.
وكانت وزارة التعليم قد أصدرت قرارًا باعتماد التعليم عن بُعد خلال الأسابيع السبعة الأولى في بداية العام الدراسي الحالي.
هيئة تقويم التعليم والتدريب
28 أغسطس 2020 - 9 محرّم 1442 10:53 PM
حرصًا على مصلحة أبناء منسوبات الهيئة في المرحلة الابتدائية"زمان" يصدر توجيهًا بالخروج المبكر لمنسوبات "تقويم التعليم"
وجَّه رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب، الدكتور حسام بن عبد الوهاب زمان، توجيهًا بالسماح لمنسوبات الهيئة اللاتي لديهن أبناء في المرحلة الابتدائية بالخروج المبكر عند الساعة الثانية ظهرًا لمدة 7 أسابيع، تبدأ من 11/ 1/ 1442هـ الموافق30/ 8/ 2020م، وتنتهي بنهاية دوام يوم الخميس 28/ 2/ 1442ه الموافق 15/ 10/ 2020م.
وجاءت هذه اللفتة إيمانًا من الهيئة بأهمية دور الأم الفاعل في بناء وتعلم أبنائها، في ظل الظروف الراهنة، وبناء على ما أعلنته وزارة التعليم ببدء اليوم الدراسي لطلاب وطالبات المرحلة الابتدائية عند الساعة الثالثة مساء.
وقدم "زمان" التهنئة لطلاب التعليم العام وذويهم بمناسبة العام الدراسي الجديد، متمنيًا للجميع النجاح والتوفيق.
وكانت وزارة التعليم قد أصدرت قرارًا باعتماد التعليم عن بُعد خلال الأسابيع السبعة الأولى في بداية العام الدراسي الحالي.
، "زمان" يصدر توجيهًا بالخروج المبكر لمنسوبات "تقويم التعليم" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "زمان" يصدر توجيهًا بالخروج المبكر لمنسوبات "تقويم التعليم" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.