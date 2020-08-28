محمد بن مسعود - الدمام - 1,167 حالة وفاة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، 46,830 إصابة مؤكدة و1,167 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد. ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 5,845,876 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 180,165 حالة وفاة.فيروس كورونا الجديد 28 أغسطس 2020 - 9 محرّم 1442 10:53 PM Advertisements 1,167 حالة وفاة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية كورونا يلاحق ضحاياه بالولايات المتحدة ويسجل 46,830 إصابة جديدة كورونا يلاحق ضحاياه بالولايات المتحدة ويسجل 46,830 إصابة جديدة سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، 46,830 إصابة مؤكدة و1,167 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد. ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 5,845,876 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 180,165 حالة وفاة. الكلمات المفتاحية ، كورونا يلاحق ضحاياه بالولايات المتحدة ويسجل 46,830 إصابة جديدة ،

المصدر : الخليج 365

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