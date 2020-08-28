، نائب وزير الخارجية اليوناني يقيم حفل غداء توديعاً لسفير خادم الحرمين ،

محمد بن مسعود - الدمام - بعد انتهاء فترة عمله.. ومتمنياً التوفيق له في مهمته الجديدة

أقام نائب وزير خارجية الجمهورية اليونانية السيد كوستباس فرنقوياينس، وليمة غداء لسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليونان، عصام بن إبراهيم بيت المال، بمناسبة انتهاء فترة عمله، حيث حضره عدد من السفراء المعتمدين.

وتمنى "فرانقويانيس" للسفير التوفيق في مهمته الجديدة، كما قدم هدية تذكارية له توثق هذه المناسبة.وزارة الخارجية اليونان