محمد بن مسعود - الدمام - سجَّلت 7379 حالة جديدة.. والوفيات تتخطى الـ30 ألفًا سجَّلت فرنسا خلال الـ 24 ساعة الماضية 7379 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ما يرفع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 274456 إصابة. وأشارت المديرية العامة للصحة الفرنسية في بيانها إلى تسجيل 20 حالة وفاة إضافية بسبب الفيروس؛ ليبلغ مجموع الوفيات 30596 وفاة منذ بدء تفشي الوباء.فيروس كورونا الجديد فرنسا فرنسا.. إصابات كورونا تلامس حاجز الـ 300 ألف حالة مؤكدة وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-08-28 سجَّلت فرنسا خلال الـ 24 ساعة الماضية 7379 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ما يرفع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 274456 إصابة. وأشارت المديرية العامة للصحة الفرنسية في بيانها إلى تسجيل 20 حالة وفاة إضافية بسبب الفيروس؛ ليبلغ مجموع الوفيات 30596 وفاة منذ بدء تفشي الوباء. Advertisements 28 أغسطس 2020 - 9 محرّم 1442 10:42 PM سجَّلت 7379 حالة جديدة.. والوفيات تتخطى الـ30 ألفًا سجَّلت 7379 حالة جديدة.. والوفيات تتخطى الـ30 ألفًا سجَّلت فرنسا خلال الـ 24 ساعة الماضية 7379 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ما يرفع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 274456 إصابة. وأشارت المديرية العامة للصحة الفرنسية في بيانها إلى تسجيل 20 حالة وفاة إضافية بسبب الفيروس؛ ليبلغ مجموع الوفيات 30596 وفاة منذ بدء تفشي الوباء. ، فرنسا.. إصابات كورونا تلامس حاجز الـ 300 ألف حالة مؤكدة ،

المصدر : الخليج 365

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