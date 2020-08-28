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شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. آلية الحصول على اسم المستخدم في منصة مدرستي والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):كشفت وزارة التعليم عن آلية الحصول على اسم المستخدم في منصة مدرستي للطلاب والمعلمين والمشرفين وقائدي المدارس من خلال تطبيق توكلنا.
وأوضحت أنه بعد الدخول في التطبيق يتم تسجيل الحساب، ومن ثم اختيار منصة مدرستي من القائمة الجانبية.
ولفتت إلى أنه بعد ظهور اسم حساب الدخول يتم النقر عليه للحصول على خانة كلمة المرور، وبعد تسجيلها تصل رسالة للشخص على رقم الجوال تتضمن كلمة المرور الخاصة به.
وأكدت أنه لا يمكن إرسال كلمة المرور أكثر من مرتين في اليوم لكل حساب.
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