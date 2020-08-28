شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. مستشفى الملك سلمان بالرياض يودع آخر مريض متعافٍ من كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى):

ودع مستشفى الملك سلمان بالرياض، آخر مريض متعافٍ من فيروس كورونا الجديد.

ومن جهته، قال المريض المتعافٍ من كورونا:" الحمدلله تعافيت من كورونا بفضل الله ومساندة الأطباء وجميع العاملين بالمستشفى لنا "، موضحا:" التعامل جيد وما في حد قصر معنا ".

وأبانت وزارة الصحة خلال مقطع فيديو بثته:" مستمرون في تقديم خدماتنا بجميع المراكز والمستشفيات "، مضيفة:" بدأنا رحلتنا في التصدي للفيروس بهمة وعزم ومستمرون حتى يتعافى بقية المصابين ".

وكانت وزارة الصحة سجلت 1069 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي 1148 حالة ووفاة 28 حالة جديدة.