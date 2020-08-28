شكرا لمتابعة خبر عن حوار مثير بين الكلباني وراقي شرعي حول كلمة "مصلحون" في سورة هود والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أثار الداعية عادل الكلباني جدلًا بعد حوار مثير بينه وبين أحد المغردين حول آية من سورة هود.

وبدأ الحوار بتغريدة الكلباني عبر حسابه بـ"تويتر"، والتي قال فيها: "إن لم تكن من الصالحين فصاحبهم، فهم القوم لا يشقى بهم جليسهم!".

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وعلق مغرد بحساب تحت اسم طلال بن عبد القادر(راقي شرعي) على الكلباني بتغريدة قال فيها:"المصلحين وليس الصالحين".

وتابع الكلباني : “وش دليلك”؟ .. ليرد طلال عبدالقادر: “دليلي بارك الله فيك قوله تعالى (وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ)”.. وتابع المغرد قائلا: "نعم صحيح ولكن هذا نهاية المطاف ليس هناك اصلاح بل حشر مع الصالحين ولكن الذي لا يشقى جليسهم هم المصلحون في الدنيا الذين ينصحون ويصلحون الناس إذا فسدو ولا يكتفي بصلاح نفسه".

ومن جهته رد الكلباني قائلا: “هذا من الفهم الحركي للآية، تمسك بلفظ وغاب عنه السياق ونص الآية..”