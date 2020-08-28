فيديو … عامل يتحدى الجهات المختصة و يرفض ارتداء الكمام

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أحالت بلدية محافظة عفيف، وافداً يعمل بمحل تموينات، إلى الجهات المختصة، بعد ظهوره في مقطع فيديو متداول، وهو يرفض ارتداء الكمامة في مخالفة صريحة للإجراءات الاحترازية من فيروس “كورونا”.

وقالت “البلدية” إنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول لعامل بأحد المحلات يرفض ارتداء الكمامة والتقيد بالإجراءات الاحترازية، فقد تم التوصل إلى المحل والعامل من مراقب البلدية وتم تحرير غرامة وإحالة العامل للجهات المختصة.

وكان أحد المواطنين قام بتصوير المقطع المتداول، حيث ظهر العامل وهو يرفض ارتداء الكمامة، وذلك بعدما طلب منه المواطن ذلك.



