أمانة العاصمة المقدسة تخدم 998 مواطنًا عن بُعد دون الحاجة للزيارة الحضورية

عالج 734 بلاغًا خلال أسبوع..
كشفت أمانة العاصمة المقدسة، ممثلة في الإدارة العامة لخدمة العملاء، عن تلقيها 734 بلاغًا عن طريق مركز الاتصال الموحد 940، إضافةً إلى استقبال 96 بلاغاً عن طريق مركز العمليات الأمنية الموحد 911، في حين سجلت الإشارات اللاسلكية 433 إشارة، وذلك خلال المدة من ٤-١-١٤٤٢هـ إلى ٨-١-١٤٤٢هـ.
وأوضح المدير العام لخدمة العملاء المهندس وائل بن صالح حلواني، أنَّ البلاغات في مجملها متعلقة بالنظافة العامة وصحة البيئية وتأهيل الطرق والإنارة، مشيراً إلى أن معالجتها جرت وفق الإجراءات اللازمة بحسب الخطة المعدة بذلك.
وأشار حلواني إلى خدمة 998 مواطناً عن بُعد دون الحاجة إلى الزيارة الحضورية في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين وتسهيل إجراءات الخدمات البلدية لهم.
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