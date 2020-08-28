جراحة ناجحة لاستئصال ٢١ ورمًا ليفيًّا من مريضة بمستشفى أبها للولادة والأطفال

مع الحفاظ على الرحم
نجح فريق طبي مختص في مستشفى أبها للولادة والأطفال بقيادة استشاري النساء والولادة الدكتور عمار عزاوي؛ في إجراء عملية جراحية مهمة لاستئصال ٢١ ورمًا ليفيًّا بأحجام متفاوتة من مريضة، مع الحفاظ على الرحم.
وأجريت العملية بمشاركة الدكتورة نورة المانع والدكتورة وجن عسيري، حيث تم فك الالتصاقات وتحديد موضع كل ورم ليفي بدقة والقيام باستئصاله مع مراعاة الاحتياطات اللازمة لتقليل المضاعفات، ليتم استئصال جميع الأورام مع المحافظة على الرحم، وقد استغرقت العملية زهاء الثلاث ساعات وتكللت بالنجاح.
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