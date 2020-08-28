وزارة التعليم: الاختبار النهائي سيكون حضوريًّا في المدرسة

أكدت وزارة التعليم أن الطلاب يمكنهم حضور التقييم (الاختبار) النهائي في المدرسة وتنفيذه ورقيًّا وإلكترونيًّا من خلال منصة الاختبارات.

وأوضحت وزارة التعليم أن التقييم الإلكتروني يُعده المعلم، ويسند إلى الطالب على النظام لقياس نتائج تحقيق الأهداف على مستوى (الحصة أو الدرس أو الفصل الدراسي).

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أما التقييم الذاتي الإلكتروني المفتوح، فيمكن للطالب من خلاله تقييم نفسه عبر بنوك الأسئلة المتوافرة في نظام إدارة التعليم وبوابة عين التعليمية، وفقًا لوزارة التعليم.

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