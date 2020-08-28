وزير الخارجية يستعرض العلاقات الثنائية مع نظيره السنغافوري

خلال اتصال هاتفي..
تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفيًا ، اليوم الجمعة، من وزير خارجية جمهورية سنغافورة الدكتور فيفيان بالاكرشنان.
وتم خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين والتعاون المشترك في عدد من المجالات، إضافة لبحث المستجدات الإقليمية والدولية والموضوعات التي تهم البلدين.
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