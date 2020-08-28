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العثيمين يدين استمرار الحوثيين ومن يمولهم في استهداف المدنيين بالمملكة

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أكد أنه إرهاب ممنهج ومتعمد

أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، بشدة، إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرة دون طيار (مفخخة) باتجاه المدنيين والأعيان المدنية في المنطقة الجنوبية بالمملكة العربية ، قبل أن يتمكن تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها.

وشدد العثيمين، في بيان اليوم الجمعة، على إدانة منظمة التعاون الإسلامي استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية ومن يمدها بالمال والسلاح، في ارتكاب الأعمال الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة.

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