وزارة التعليم دعت لتحميله
بينما دعت وزارة التعليم الطلاب والطالبات، لتحميل تطبيق تيمز لتسهيل حضور الفصول الافتراضية في الوقت المحدد في الجدول الدراسي، بحث أولياء الأمور والطلاب عن التطبيق وتحميله وكيفية استخدامه.
وتطبيق تيمز هو أحد البرامج التي صممتها شركة مايكروسوفت خصيصًا للشركات والمؤسسات لمساعدتها على تنظيم جميع اتصالاتها عبر الإنترنت وأعمال المشاريع المشتركة، ويمنح المستخدمين طريقة كاملة لإجراء الاجتماعات عبر الإنترنت.
لكن مع تعليق الدراسة والتحول للتعليم عن بُعد جراء جائحة كورونا، تم استخدام تطبيق تيمز مؤخرًا بشكل واسع للتعلم عن بعد في المدارس.
تطبيق تيمز متوفر في إصدارات 32 و 64 بت لأجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام Windows، وكذلك إصدارات خاصة لأجهزة Mac و iPhone و Android و Windows Phone، يعتمد على نظام الدردشة في Office 365.
ويمكن تحميل تطبيق تيمز مجانًا وبآخر إصدار من هذا الرابط ومن ثم نقله وتثبيته على جهاز الكمبيوتر الخاص بك بعدة خطوات بسيطة وسريعة، البرنامج يعمل على أجهزة الكمبيوتر بنظام Windows من مختلف الإصدارات.
وبعد تحميل تطبيق تيمز، يتم إنشاء حساب جديد، ثم اختيار نوع الحساب، ثم إدخال البريد الإلكتروني الخاص بالطالب، ثم إدخال كلمة السر، ثم اتباع التعليمات للدخول للفصول الافتراضية.
اقرأ أيضا:
لمتابعة «التعليم عن بُعد».. الوزارة تدعو لتحميل تطبيق «تيمز»
«التعليم» تُعدِّل موعد بدء اليوم الدراسي للمرحلتين المتوسطة والثانوية
كانت هذه تفاصيل خبر قبل بدء الدراسة.. تعرف على طريقة استخدام تطبيق تيمز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.