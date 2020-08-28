قبل بدء الدراسة.. تعرف على طريقة استخدام تطبيق تيمز

بينما دعت وزارة التعليم الطلاب والطالبات، لتحميل تطبيق تيمز لتسهيل حضور الفصول الافتراضية في الوقت المحدد في الجدول الدراسي، بحث أولياء الأمور والطلاب عن التطبيق وتحميله وكيفية استخدامه.

وتطبيق تيمز هو أحد البرامج التي صممتها شركة مايكروسوفت خصيصًا للشركات والمؤسسات لمساعدتها على تنظيم جميع اتصالاتها عبر الإنترنت وأعمال المشاريع المشتركة، ويمنح المستخدمين طريقة كاملة لإجراء الاجتماعات عبر الإنترنت.

لكن مع تعليق الدراسة والتحول للتعليم عن بُعد جراء جائحة كورونا، تم استخدام تطبيق تيمز مؤخرًا بشكل واسع للتعلم عن بعد في المدارس.

تطبيق تيمز متوفر في إصدارات 32 و 64 بت لأجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام Windows، وكذلك إصدارات خاصة لأجهزة Mac و iPhone و Android و Windows Phone، يعتمد على نظام الدردشة في Office 365.

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ويمكن تحميل تطبيق تيمز مجانًا وبآخر إصدار من هذا الرابط ومن ثم نقله وتثبيته على جهاز الكمبيوتر الخاص بك بعدة خطوات بسيطة وسريعة، البرنامج يعمل على أجهزة الكمبيوتر بنظام Windows من مختلف الإصدارات.

وبعد تحميل تطبيق تيمز، يتم إنشاء حساب جديد، ثم اختيار نوع الحساب، ثم إدخال البريد الإلكتروني الخاص بالطالب، ثم إدخال كلمة السر، ثم اتباع التعليمات للدخول للفصول الافتراضية.

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