ضبط 200 محل تجاري خالفت إجراءات مكافحة كورونا في تبوك

ضبطت أمانة منطقة تبوك، خلال حملاتها الرقابية والتفتيشية المستمرة على المحلات التي تُعنى بالصحة العامة في المنطقة، ما يزيد عن 200 من المحلات التجارية المخالفة للإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

كما أنذرت الأمانة 388 منشأة مخالفة؛ وذلك ضمن 1549 جولة رقابية نفذتها أمانة تبوك خلال الأيام الخمسة الماضية.

وأكدت أمانة تبوك أن الجولات الرقابية أسفرت عن تصحيح كثير من الملاحظات، وضبط عدد من المخالفات على بعض تلك المحال؛ لعدم التزامها بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

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وأشارت الأمانة إلى حرصها على تكثيف الحملات الرقابية لتطبيق الأنظمة والتأكد من العمل بالإجراءات الاحترازية والوقائية، داعيةً إلى ضرورة التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات أو رصد تجاوزات للأنظمة بالاتصال بمركز البلاغات الموحد (940) أو عبر تطبيق «بلدي 940».

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