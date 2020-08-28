بهذه الخطوات.. يمكنك تحديث معلومات جواز سفر المقيم عبر أبشر

حددت المديرية العامة للجوازات، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، خطوات نقل معلومات جواز سفر المقيم عبر منصة أبشر.

وأوضحت المديرية العامة للجوازات عبر حسابها الرسمي أن نقل معلومات جواز سفر المقيم تتطلب الدخول على منصة أبشر ثم اختيار «الخدمات الإلكترونية» من قائمة «خدمات»، ثم اختيار الجوازات.

ومن ثم اختيار «تحديث جواز سفر المقيمين»، ثم الضغط على «البدء في استخدام الخدمة»، والاختيار«إذا كان تابع أو صاحب العمل»، ثم اختيار الشخص المراد تحديث المعلومات له، وفقًا للمديرية العامة للجوازات.

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تليها خطوة اختيار «التالي» بعد التأكد من معلومات الشخص المختار، ثم تعبئة الفراغات ثم الضغط على «تحديث معلومات جوازات السفر» وبعد التأكد من صحة المعلومات يجب التأشير على أيقونة «أوافق» على الشروط والأحكام وأخيرًا اختيار «التأكيد»، وفقا للمديرية العامة للجوازات.

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