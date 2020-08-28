ضبط مخالفات تكدس بالأسواق ومساكن العمال في الشقيق بجازان

ضمن 577 جولة رقابية بالمركز الشهر الماضي..
نفذت أمانة منطقة جازان، ممثلة ببلدية مركز الشقيق التابع لمحافظة الدرب، خلال شهر ذي الحجة الماضي 547 جولة ميدانية رقابية صحية على المنشآت المتعلقة بالصحة العامة، و 30 جولة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة على مساكن العمال للتأكد من تطبيق البروتوكولات البلدية بحسب الاشتراطات الصحية التي حدّدتها وزارة الشؤون البلدية والقروية.
وأوضح رئيس البلدية المكلف هادي بن علي عتودي أن الجولات الميدانية شملت الأسواق التجارية ومحال الحلاقة والمطاعم وقصور الأفراح والاستراحات.
وأسفرت هذه الجولات عن تسجيل عدد من المخالفات شملت عدم التقيد بالتدابير الصحية، والتكدس في الأسواق التجارية، والتكدس بمساكن العمال.
وبين عتودي أن البلدية قامت خلال المدة نفسها بتطهير وتعقيم عدد من الموقع، ورفعت 1275 طنًّا من النفايات المنزلية من الأحياء والشوارع والمرافق العامة، وأزالت 570 طنًّا من مخلفات البناء والأتربة.
وأكد حرص البلدية على بذل الجهود واستمرار خطة التعقيم والتطهير اليومي ضمن عملياتها الدورية الاحترازية على المواقع بمركز الشقيق والقرى التابعة له، داعيًا المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى تُعنى بمخالفة الأنظمة والقوانين البلدية، وذلك من خلال مركز 940.
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