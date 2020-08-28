السعودية اليوم / مصرع شخصين إثر تحطُّم مروحية في محافظة لاغوس النيجيرية



ابوجا 09 محرم 1442 هـ الموافق 28 أغسطس 2020 م واس

أعلنت اليوم وكالة إدارة الطوارئ بمحافظة لاغوس النيجرية عن مصرع شخصين وإصابة آخر إثر حادث تحطم مروحية في لاغوس جنوب غرب نيجيريا.

وأوضحت الوكالة في بيان أن المتخصصين اكتشفوا أن مروحية قد تحطمت إثر حادث وقع في الساعة 12.00 بالتوقيت المحلي.

من جهتها، قالت السلطات المحلية: إنه "جرى إنقاذ رجل ونقله إلى مستشفى في لاغوس لتلقي العلاج، وفي الوقت نفسه تأكدت وفاة رجلين، لافتة النظر إلى أن المروحية التي تحطمت دمّرت عدة جدران للمنازل وسيارة واحدة على الأقل.

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22:28ت م

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